Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю? нога тишина
Русский язык
Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю? нога тишина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто?-Миша что?-лес Какой-умный что делать?-играть что делаю?-играю
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