Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю? нога тишина

Русский язык

Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю? нога тишина

Автор: Гость