Отан осы турасында жазу
Қазақ тiлi
Отан осы турасында жазу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отан-туган жер отан- киндик каннын тамган жер отан-отбасын отан-болашактын бастау отан-оз уйин
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