Разность чисел 182 и 130 раздели на 13 найди частное чисел 104 и 2
Математика
Разность чисел 182 и 130 раздели на 13 найди частное чисел 104 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(182-130):13=52:13=4 104:2=52
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Допиши ряды слов. подчеркну чередование в корнях. скажи, как называются слова которые отвечают на вопросы кто? что? да какой? что делать? что делаю...
Русский язык
Как нужно писать не со словами в данных предложениях? 1)(Не)давши слова, крепись, а давши, держись 2)Он ушел, (не)довыполнив задания.
Обществознание