С помощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид,если 1)две стороны равны 2 см 5 мм и 5 см,а угол между ними 130

Математика

С помощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид,если 1)две стороны равны 2 см 5 мм и 5 см,а угол между ними 130

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