С помощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид,если 1)две стороны равны 2 см 5 мм и 5 см,а угол между ними 130
Математика
С помощью линейки и транспортира постройте треугольник и укажите его вид,если 1)две стороны равны 2 см 5 мм и 5 см,а угол между ними 130
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник тупоугольный, т.к. один из его углов больше 90°.
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