Как люди становились смердами в древней руси

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СМЕРДЫ — мелкие землевладельцы, составлявшие неоднородную по своему социально-правовому статусу группу населения в Древней Руси (и в некоторых других славянских странах). В период XI—XII вв. С. — это прежде всего крестьяне-общинники, утратившие личную свободу полностью или частично: С. несли повинности в пользу государства, платили дань князю, входили в ополчение. Наряду с зависимым крестьянством в социальную категорию С. входило также лично свободное сельское население, еще не втянутое в систему феодальной зависимости. В период феодальной раздробленности на Руси (XII—XIII вв.) термином "С." обозначалось, по-видимому, все сельское население определенной территории (крестьяне — подданные местного феодала). Личная свобода С. ограничивалась запретом перехода под опеку другого феодала. В XIV—XV вв. широкое по содержанию понятие С. на Руси было заменено новым — крестьяне. Слово смерд («смерд», «смурд», «сморд», «смордон») имеет индоевропейское происхождение в значении «человек», «зависимый человек», «обычный человек».