Как Мария Троекурова относилась к героям в романе Дубровский. Кто скажет 25 баллов ваши!

Литература
Как Мария Троекурова относилась к героям в романе Дубровский. Кто скажет 25 баллов ваши!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну отца она уважала, любила. К Дубровскому она сначала отнасилась безразлично, но потом, после того, как Владимир убил медведя, он её понравился, а потом она и вовсе влюбилась. К брату она относилась хорошо. А к князь плохо и даже ненавидела его, но после помолки всё равно была верна с ним и не пошла с Владимиром ( ну или потому что она верущая была)
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