Как Мария Троекурова относилась к героям в романе Дубровский. Кто скажет 25 баллов ваши!

Гость: Гость:

Ну отца она уважала, любила. К Дубровскому она сначала отнасилась безразлично, но потом, после того, как Владимир убил медведя, он её понравился, а потом она и вовсе влюбилась. К брату она относилась хорошо. А к князь плохо и даже ненавидела его, но после помолки всё равно была верна с ним и не пошла с Владимиром ( ну или потому что она верущая была)