Сочинять стихотворение "мой дом" 4 строчек для 1 класснику по обучение грамоте
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Сочинять стихотворение "мой дом" 4 строчек для 1 класснику по обучение грамоте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой дом-любимый дом, в нём счастливо живём. нам беды нипочём, когда у нас есть дом.
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