Между населенными пунктами A,B, C,D, Е построены дороги, протяженность которых указа??а в таблице. Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D и укажите эти пути, если он не единственный

Информатика
Между населенными пунктами A,B, C,D, Е построены дороги, протяженность которых указа??а в таблице. Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D и укажите эти пути, если он не единственный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там токо кубики кокието
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