Звуко буквенний анализ слив:джмиль,кукурудза,сьомий,майонез,ижачок
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Звуко буквенний анализ слив:джмиль,кукурудза,сьомий,майонез,ижачок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джміль-дж м/ і л/ - 6 б.4 зв Кукурудза-к у к у р у дз а -9 букв,8 звуків Сьомий-с/ о м и й/ - 6 б.,5 з. Майонез-м а й/ о н е з Їжачок - й/ і ж а ч о к / = пом*якшення
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