Вставь пропущенные знаки действия (+,-): 1...2...3...4..5..6..7=8
Математика
Вставь пропущенные знаки действия (+,-): 1...2...3...4..5..6..7=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+2+3-4+5-6+7=8 1+2+3=6 6-4=2 2+5=7 7-6=1 1+7=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Кусочек сахара имеет размеры А 20 см, в 1, c 0,5 сантиметра. его масса равна 0,32 грамм. Определите плотность сахара. проверьте полученный результа...
Литература
Химия
С помощью йодной настойки из домашней аптечки проведите обнаружение крахмала в к??ртофеле, хлебе, макаронных изделиях.