Вопрос:Составит предложение со словом дорога так чтобы оно было подлежащим и так ??тобы в этом предложение были однородные сказуемые . скажите плиз дам 10 балов.

Русский язык

Вопрос:Составит предложение со словом дорога так чтобы оно было подлежащим и так ??тобы в этом предложение были однородные сказуемые . скажите плиз дам 10 балов.

Автор: Гость