Вопрос:Составит предложение со словом дорога так чтобы оно было подлежащим и так ??тобы в этом предложение были однородные сказуемые . скажите плиз дам 10 балов.

Русский язык
Вопрос:Составит предложение со словом дорога так чтобы оно было подлежащим и так ??тобы в этом предложение были однородные сказуемые . скажите плиз дам 10 балов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широкая дорога бежит, извивается, манит.
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