Помогите пожалуйста, нужен краткий рассказ от 1-го лица про один день из жизни ремесленника

Гость: Гость:

Вот!Лови))))))Правда получилось только кратко)))) Утром с первыми лучами солнца крестьянин проснулся в своем небольшом домике, который находился в маленькой деревне, состоящей из 11 дворов. Большая дружная семья крестьянина собралась за грубо сколоченным столом за завтраком: крестьянин с женой, 4 дочери и 6 сыновей. Помолившись, они сели за деревянные скамейки. На завтрак были зерна, сваренные в котелке, на домашнем очаге. После скорого обеда – на работу. Нужно отдать в срок положенный оброк и отработать барщину. Почти все дети крестьянина уже работали, как взрослые. Только младший сын, которому едва минуло 5 лет, мог только пасти гусей. Была осень. Жатва была в самом разгаре. Все домочадцы взяли серпы, доставшиеся от деда, и пошли срезать колосья. Весь день семья трудилась в поле, сделав только один перерыв на обед. Вечером, усталые, они пришли домой. Бабушка на ужин приготовила кашу, репу и вкусный виноградный напиток. После ужина жена крестьянина пошла кормить свиней и доить корову. Дочери сели прясть, сыновья с отцом стали делать бочки для воды. После захода солнца все легли спать. Мать с отцом на широкую деревянную кровать, дети на скамьи у стен, которые покрыли набитыми сеном тюфяками. Завтра утром всем снова рано вставать, снова много и усердно трудиться... Ведь крестьяне всегда уважали свой труд и высоко ценили трудолюбие.