Знайдіть кути рівнобічної трапеції,якщо різниця її протилежних кутів дорівнює 86°

Математика
Знайдіть кути рівнобічної трапеції,якщо різниця її протилежних кутів дорівнює 86°
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Гость:
54 градусов, смотрите в книжке есть теорема как довести
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