Срочно нужны ответы на тест по теме 1 мировая! Вариант 11. Назовите причины первой мировой войны. 2. Какое событие стало поводом к войне? 3. Выберите правильный ответ: 1. Окончательно Антанта была сформирована: а) в 1904 г. б)...

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Срочно нужны ответы на тест по теме 1 мировая! Вариант 11. Назовите причины первой мировой войны. 2. Какое событие стало поводом к войне? 3. Выберите правильный ответ: 1. Окончательно Антанта была сформирована: а) в 1904 г. б) в 1907 г. в) в 1891 г. г) в 1882 г. 2. Страны, входившие в Тройственный союз: а) Германия, Италия, Австро-Венгрияб) Турция, Россия, Австро-Венгрия в) Россия, Австро-Венгрия, Германия г) Германия, Италия, Турция 3. Первая мировая война шла в: а) 1913—1917 гг. б) 1913—1919 гг. в) 1914—1917 гг.г) 1914—1918 гг. 4. Немецкий план введения войны назывался: а) «план Бисмарка» б) «план Б. Бюлова» в) «план Мольтке» г) «план Шлифена» 5. Основное противоречие в международных отношениях конца XIX — начала XX в. возникло между: а) Россией и Германией б) Германией и Францией в) Англией и Германией г) Францией и Англией 6. Кто является лишним в ряду? а) Виктор Эммануил II б) Вильгельм II в) Франц Иосиф г) Николай II 7. В первой мировой войне принимали участие: а)— 23 страны, б) — 28 стран, в) — 35 стран, г) — 38 стран 8. В Четверной союз не входила: а) — Турция, б) — Болгария, в) — Италия, г) — Австро-Венгрия.9. Австро-Венгрия объявила войну Сербии в: а) 28.06 1914 г. б) 28.07 1914г. в) 01.08.1914 г. г) 03.08. 1914 г. 10. В 1915 г. маневренная война идет на: а) Западном фронте, б) Восточном фронте, в) обоих фронтах, г) ни на одном из них. 11. В Антанту не входила: а) Румыния, б) Болгария, в) Италия, г) Франция. 12. Германия объявила войну России: а) 28 июня 1914 г., б) 28 июля 1914 г.,в) 1 августа 1914г., г) 3 августа 1914 г. 13. «План Шлиффена» предусматривал ведение: а) маневренной войны, б) молниеносной войны, в) позиционной войны, г) коалиционной войны. 14. В Первую мировую войну погибло: а ) 5 млн человек, б ) 10 млн человек, в ) 12 млн человек, г ) 14 млн человек. 15. Брестский мир подписан: а ) 15 декабря 1917 г., б ) 3 марта 1918 г.., в ) 28 сентября 1918 г., г ) 3 ноября 1918 г. 16. Расположите в хронологической последовательности: а) капитуляция Германии б) убийство в Сараево Франца Фердинанда в) объявление США войны Германии г) вступление Турции в Первую мировую войну д) вступление Италии в войну на стороне Антанты

Автор: Гость