Чем отличаются православные храмы от других зданий

Гость: Гость:

Если речь идет о здании, то употребление этих слов почти одинаково правомерно и правильно. Просто следует знать, что храм - это место отправления культа, выполнения религиозных обрядов независимо от самого культа, а церковь - это храм в христианстве (так же как и мечеть в мусульманстве, синагога в иудаизме и т. д.) , т. е. храм - это более общее понятие, а церковь - применимое к христианств