Чем отличаются православные храмы от других зданий
Другие предметы
Чем отличаются православные храмы от других зданий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если речь идет о здании, то употребление этих слов почти одинаково правомерно и правильно. Просто следует знать, что храм - это место отправления культа, выполнения религиозных обрядов независимо от самого культа, а церковь - это храм в христианстве (так же как и мечеть в мусульманстве, синагога в иудаизме и т. д.) , т. е. храм - это более общее понятие, а церковь - применимое к христианств
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дом...
Українська мова
Підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови: Я візьму той рушник простелю наче долю