От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м

Математика
От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+180=300м 150+130=280м
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