От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м
Математика
От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+180=300м 150+130=280м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови: Я візьму той рушник простелю наче долю
Русский язык