От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м

Математика

От дома до школы Люба прошла двумя дорогами по первой дороге она идет от дома до поликлиники 120 м и от поликлиники до школы 180 м по второй от дома до магазина 150 м и от магазина до школы 130 м

Автор: Гость