Как описать попа из сказки о попе и его работнике Балде
Литература
Как описать попа из сказки о попе и его работнике Балде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жадный, богатый, вредный, наглый, эгоистичный.
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