Напишить повне йонне та молекулярне рівняння реакції за скороченим йонним рівняння 4)СиО+2Н=Си+Н2О 5) Мg+Co3=MgCO3 6) Fe+2OH=Fe(OH)2

Химия
Напишить повне йонне та молекулярне рівняння реакції за скороченим йонним рівняння 4)СиО+2Н=Си+Н2О 5) Мg+Co3=MgCO3 6) Fe+2OH=Fe(OH)2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)  СиО+2НCl =СиCl2  +Н2О СиО+2Н(+) +2Cl (-)=Си(2+) +2Cl(-)  +Н2О СиО+2Н(+)=Си(2+) +Н2О 5)  МgCl2+K2CO3=MgCO3 +2KCl Мg(2+) +2CO3(2-)=MgCO3 6)FeCL2  +  2NaOH=Fe(OH)2 + 2NaCL Fe(2+) + 2CL(-)  +  2Na(+) +2OH(-)=Fe(OH)2 + 2Na(+) +2CL(-) Fe(2+) + 2OH(-) = Fe(OH)2  
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