Написать текст 10 предложений на основе жаргонизмов!! Заранее СПАСИБО!!
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Написать текст 10 предложений на основе жаргонизмов!! Заранее СПАСИБО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошли мы как-то раз с друзьями потусить в клуб. Колбасимся мы,колбасимся и тут моему корешу предки звонят."Мухой домой дуй".Ну,что поделаешь,порысил он домой.А у родаков там тоже пати,моя тётя,мамина сеструха из-за бугра прикатила,ну кореш,понятное дело злой,предки весь кайф обломали. Вот так вот) Придумай своё,это легко.
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