Какие характеристики из перечисленных имеет ведущая деятельность: Выберите оди?? ответ: нет верного ответа «ведет» за собой развитие ограничивает психическое развитие занимает основной бюджет времени Определите соотношени...
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Какие характеристики из перечисленных имеет ведущая деятельность: Выберите оди?? ответ: нет верного ответа «ведет» за собой развитие ограничивает психическое развитие занимает основной бюджет времени Определите соотношение внешней предметной и внутренней психической деятельности: Выберите один ответ: внешняя деятельность является изначальной формой они возникают одновременно внутренняя деятельность является изначальной формой нет верного ответа
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Нет верного ответа внутренняя деятельнось является изначальной формой
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