Помогите решить: 3 15/28 + 6 22/35, 4,25 + 1 11/12 - 7/15, 7 7/30 - (3 2/15 - 1 5/12) Очень нужно! Заранее спасибо :)
Математика
Помогите решить: 3 15/28 + 6 22/35, 4,25 + 1 11/12 - 7/15, 7 7/30 - (3 2/15 - 1 5/12) Очень нужно! Заранее спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18,09 -0,38 -107 не за что
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Проверьте правильно ли записано предложение на английском языке. Это единственный язык на котором разговаривают граждане Российской федерации. ...
Русский язык
Составьте предложения на орфографические правила, связанные с правописанием сло??ных существительных и прилагательных. Проведите синтаксический раз...
Русский язык
Подобрать к теме животные однозначные и многозначные синонимы и антонимы ононимы устаревшие и новые слова фразеологизмы