Помогите решить: 3 15/28 + 6 22/35, 4,25 + 1 11/12 - 7/15, 7 7/30 - (3 2/15 - 1 5/12) Очень нужно! Заранее спасибо :)

Математика
Помогите решить: 3 15/28 + 6 22/35, 4,25 + 1 11/12 - 7/15, 7 7/30 - (3 2/15 - 1 5/12) Очень нужно! Заранее спасибо :)
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