Задание: Как вы отличаете голоса участников своей любимой группы? Проведите опро?? среди фанатов этой группы. Вот помогите, как вы отличаете голоса парней из One Direction?
Музыка
Задание: Как вы отличаете голоса участников своей любимой группы? Проведите опро?? среди фанатов этой группы. Вот помогите, как вы отличаете голоса парней из One Direction?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы отличаем голоса их по интонации.
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