Мхк подготовить сообщение про Лао цзы

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Мхк подготовить сообщение про Лао цзы
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Лао-цзы (579-499 гг. до н.э.)Древнекитайский философ-мудрец.Автор классического даосского трактата «Дао дэ цзин» («Книга о Пути и благой силе»). Согласно традиции, был архивариусом при чжоусском дворе.Большинство современных ученых считает, что Лао-цзы —фигура легендарная, а трактат написан в конце IV — начале III вв. до н.э., хотя и содержит некоторые более ранние материалы. Основное понятие, изложенное в трактате, —Дао —недоступное познанию и невыразимое в словах начало, в котором воплощено единство бытия и небытия и разрешаются все противоречия.Дао метафорически уподоблено воде — подобно ей, оно кажется мягким и податливым, на самом же деле неодолимо.Образ действий, соответствующий Дао, характеризуется недеянием (у-вэй), которое расшифровывается как непротивление, податливость, гармония, отказ от борьбы. Обращенная к правителю, проповедь недеяния означает, что следует отвергнуть роскошь и войну, насилие над людьми и грубое вмешательство в их жизнь. Возглавляющий государство мудрец, следующий путем недеяния, должен осчастливить народ, возвращая его к естественной простоте, чистоте и бесхитростности, существовавшим до возникновения цивилизации, культуры и морали.Совершенномудрый, делая свое сердце бесстрастным и сохраняя покой, уподобляется вечному Дао вплоть до отождествления («кто служит Дао, тот тождествен Дао»).С этим аспектом концепции «Дао дэ цзин» связаны более поздние даосские поиски практических средств достижения физического бессмертия.Написанный в афористической форме крайне лаконичным языком, трактат дает простор для разнообразных интерпретаций. Он является каноническим сочинением религиозного даосизма и многократно переводился на европейские языки.

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