Изобразить на листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на полу Дам 99 баллов

Физика
Изобразить на листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на полу Дам 99 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Не совсем уверена.,но вот что знаю
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