Изобразить на листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на полу Дам 99 баллов
Физика
Изобразить на листе силы которые действуют на вас когда вы стоите на полу Дам 99 баллов
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Гость:
Не совсем уверена.,но вот что знаю
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