На координатной плоскости даны прямые у=2+х и у=1-х. Они разбивают плоскость на 4 час??и. Занумеруем эти части против часовой стрелки, начиная с той, в которой лежит начала координат. В какой из частей лежит точка А(-2016;2016)?
Математика
На координатной плоскости даны прямые у=2+х и у=1-х. Они разбивают плоскость на 4 час??и. Занумеруем эти части против часовой стрелки, начиная с той, в которой лежит начала координат. В какой из частей лежит точка А(-2016;2016)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А (-2016;2016)лежит на 3части
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