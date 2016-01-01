На координатной плоскости даны прямые у=2+х и у=1-х. Они разбивают плоскость на 4 час??и. Занумеруем эти части против часовой стрелки, начиная с той, в которой лежит начала координат. В какой из частей лежит точка А(-2016;2016)?

Математика

На координатной плоскости даны прямые у=2+х и у=1-х. Они разбивают плоскость на 4 час??и. Занумеруем эти части против часовой стрелки, начиная с той, в которой лежит начала координат. В какой из частей лежит точка А(-2016;2016)?

Автор: Гость