Предложение со словом расцвела

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Предложение со словом расцвела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сегодня утром расцвел красивый цветок. Или же. 2.Мы посадили очень красивый цветок.Завтра должен расцвететь . 3. Расцвела пшеница в поле. 4. Расцвела зелень летом.
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