Предложение со словом расцвела
Русский язык
Предложение со словом расцвела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сегодня утром расцвел красивый цветок. Или же. 2.Мы посадили очень красивый цветок.Завтра должен расцвететь . 3. Расцвела пшеница в поле. 4. Расцвела зелень летом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие характеристики из перечисленных имеет ведущая деятельность: Выберите оди?? ответ: нет верного ответа «ведет» за собой развитие ограни...
Другие предметы
Русский язык
В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запяты?? выпишите цифры обозначающие запятые между частями сложного предло...
Физика