Для удержания груза на наклонной плоскости, имеющей при основании угол 30°, необхо??имо приложить силу, равную 40 Н, направленную вдоль наклонной плоскости. А для равномерного подъема этого груза вверх по наклонной плоскости на...

Физика
Для удержания груза на наклонной плоскости, имеющей при основании угол 30°, необхо??имо приложить силу, равную 40 Н, направленную вдоль наклонной плоскости. А для равномерного подъема этого груза вверх по наклонной плоскости надо приложить силу, равную 80 Н. Рассчитайте коэффициент трения
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Гость:
Коэффициент транзит? ответ:60
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