Как понять пословицы Вскипело б железо, а молоток сыщется и Бьёт как, молотом кует
Литература
Как понять пословицы Вскипело б железо, а молоток сыщется и Бьёт как, молотом кует
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут говорится о таком человеке,который постоянно всех задирает и все драки устраивает первый, хотя повода не было
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