Підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови: Я візьму той рушник простелю наче долю

Українська мова
Підкреслити головні і другорядні члени речення, надписати частини мови: Я візьму той рушник простелю наче долю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-підмет; візьму-присудок; рушник-додаток; простелю-присудок; наче долю- обставина. Я-іменник; візьму- дієслово; той-займенник; рушник-іменник; простелю-дієслово; наче- частка; долю-іменник.
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