Орфограмма 12 буквы а - о в корне лаг лож
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Орфограмма 12 буквы а - о в корне лаг лож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если за корнем стоит суффикс "а", значит пишем в корне "а". Если нет за корнем "а", значит пишем "о". Например: предполагать - за корнем "а". Предположить - нет "а"за корнем
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