Можно ли задавать для поиска целые выражения

Технология
Можно ли задавать для поиска целые выражения
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