Кусочек сахара имеет размеры А 20 см, в 1, c 0,5 сантиметра. его масса равна 0,32 грамм. Определите плотность сахара. проверьте полученный результат по таблица 4
Физика
Кусочек сахара имеет размеры А 20 см, в 1, c 0,5 сантиметра. его масса равна 0,32 грамм. Определите плотность сахара. проверьте полученный результат по таблица 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P-плотность v-обьем. p=m/v v= 20×1×0,5=10 0.32г.=0.00032кг p=0.00032:10=0.000032
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