Кусочек сахара имеет размеры А 20 см, в 1, c 0,5 сантиметра. его масса равна 0,32 грамм. Определите плотность сахара. проверьте полученный результат по таблица 4

Физика

Кусочек сахара имеет размеры А 20 см, в 1, c 0,5 сантиметра. его масса равна 0,32 грамм. Определите плотность сахара. проверьте полученный результат по таблица 4

Автор: Гость