С помощью йодной настойки из домашней аптечки проведите обнаружение крахмала в к??ртофеле, хлебе, макаронных изделиях.
Химия
С помощью йодной настойки из домашней аптечки проведите обнаружение крахмала в к??ртофеле, хлебе, макаронных изделиях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень просто капнуть каплю йода на срез картофеля, на мякиш хлеба и на макарошку. Цвет йода станет темно синим. Это и есть качественная реакция на обнаружение крахмала в продуктах питания.
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