Сколько согласных в слове сердце? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

Русский язык
Сколько согласных в слове сердце? A)2 B)3 C)4 D)5 E)6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С)4 согласных .............
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