Срочно!!! Даю 20 балов!# у посудині знаходиться 2 л води, яка має температуру 30°С. Визначте температуру, що встановиться у посудині після того, як у неї покладуть 200г льоду за температури 0°С. З поясненням будь ласка

Физика

Срочно!!! Даю 20 балов!# у посудині знаходиться 2 л води, яка має температуру 30°С. Визначте температуру, що встановиться у посудині після того, як у неї покладуть 200г льоду за температури 0°С. З поясненням будь ласка

Автор: Гость