Срочно!!! Даю 20 балов!# у посудині знаходиться 2 л води, яка має температуру 30°С. Визначте температуру, що встановиться у посудині після того, як у неї покладуть 200г льоду за температури 0°С. З поясненням будь ласка
Физика
Срочно!!! Даю 20 балов!# у посудині знаходиться 2 л води, яка має температуру 30°С. Визначте температуру, що встановиться у посудині після того, як у неї покладуть 200г льоду за температури 0°С. З поясненням будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некто не знает , посмотри в интернете?? так будет легче поверь
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