Составить кроссворд "Природные зоны"оКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛАСС

Окружающий мир
Составить кроссворд "Природные зоны"оКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛАСС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый крупный из соколов.Птица, которая хвалит своё болото.Это животное на своей голове лес носит.Птица, символ верности.Самое опасное животное планеты.Птица, символ мудрости. 1.Кречет      2.кулик    3.олень   4.лебедь   5.комар    6.сова
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