Составить 3 предложения с сказуемым 3 предложения с подлежащим 2 с тире и одно бе?? тире

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Белая береза стоит на поляне Три мальчик гуляю по парку Одна девочка ищит себе друга Были подлежащими Красивая тигрица играеться Мальчик влюбилься в девочку Ты сегодня идеш гулять Были с сказуеми Болото-растет караловые цветы и кирстные растения Болото- бывает разное яркое и окуратное Были с тире Я гуляю каждый день в разных местах Было без тире