Составить 3 предложения с сказуемым 3 предложения с подлежащим 2 с тире и одно бе?? тире
Русский язык
Составить 3 предложения с сказуемым 3 предложения с подлежащим 2 с тире и одно бе?? тире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая береза стоит на поляне Три мальчик гуляю по парку Одна девочка ищит себе друга Были подлежащими Красивая тигрица играеться Мальчик влюбилься в девочку Ты сегодня идеш гулять Были с сказуеми Болото-растет караловые цветы и кирстные растения Болото- бывает разное яркое и окуратное Были с тире Я гуляю каждый день в разных местах Было без тире
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