Как можно помочь людям нуждающимся в зоботе

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Как можно помочь людям нуждающимся в зоботе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помочь едой или жильём, одеждой
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