Как можно свернуть по формуле 16a^2+8a+1
Алгебра
Как можно свернуть по формуле 16a^2+8a+1
Ответ(ы):
Гость:
(a+b)²=a²+2ab+b² - сумма квадратов 16a²+8a+1=(4а+1)²
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