Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать?
Английский язык
Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I also love the rice. I'm still in love rice
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Домашний холодильник за 20 минут охлаждает 1,5 л воды от 16 градусов до 4 градусов. Сколько льда образуется в холодильнике если процесс будет проте...
Математика
Для класса купили тетради на 144 рубля по цене 12 руб./тет,, и такое же количество блокнотов на 384 рубля .найдите цену блокнота
Математика
Можно ли этими гирями 1кг, 2кг, 4кг, 8кг, взвесить груз массой 16 кг? какие г7рузы можно взвесить этими гирями?
Английский язык