Решите уравнение 2-x/4=x/7 Срочно!
Алгебра
Решите уравнение 2-x/4=x/7 Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-x/4=x/7 (все это умножить на 28) (2-x)28/4=28x/7 (далее это сокращаем) (2-x)7=4x 14-7x=4x 14-7x-4x=0 14-11x=0 14=11x x=14/11
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