Пожалуйста переведите текст From "A Little Princess" 6 класс

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Будучи Вся история Сары КруСЕЙЧАС СКАЗАЛИ ВПЕРВЫЕ ОТ Бёрнетт С иллюстрациями в красках ПоЭтель Франклин Беттс Чарльзу Sons СкрибнерНЬЮ-ЙОРК . , , , , 1937 Авторское право, 1888 и 1905, поЧарльзу Sons Скрибнер Авторское право, 1916, поБёрнетт Отпечатано в Соединенных Штатах Америки