Пожалуйста переведите текст From "A Little Princess" 6 класс
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Пожалуйста переведите текст From "A Little Princess" 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будучи Вся история Сары КруСЕЙЧАС СКАЗАЛИ ВПЕРВЫЕ ОТ Бёрнетт С иллюстрациями в красках ПоЭтель Франклин Беттс Чарльзу Sons СкрибнерНЬЮ-ЙОРК . , , , , 1937 Авторское право, 1888 и 1905, поЧарльзу Sons Скрибнер Авторское право, 1916, поБёрнетт Отпечатано в Соединенных Штатах Америки
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