Помогите выразить в см 4д3дм9см= 5м4см= 7м2дм= Выразить в новых единицах измерени??: 537см=_м_дм_см=_м_см=дм_см 630см=_м_дм_см=_м_см=дм_см 408см=_м_дм_см=_м_см=дм_см
Математика
Помогите выразить в см 4д3дм9см= 5м4см= 7м2дм= Выразить в новых единицах измерени??: 537см=_м_дм_см=_м_см=дм_см 630см=_м_дм_см=_м_см=дм_см 408см=_м_дм_см=_м_см=дм_см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4д3дм9см=49,16 см 5м4см=504 см 7м2дм=720 см 537см=5м3дм7см=5м37см=53дм7см 630см=6м3дм0см=6м30см=63дм0см 408см=4м0дм8см=4м8см=40дм8см
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