Почему абсолютная шкала температур наиболее точная среди всех? какова связь меж??у температурами по шкале Цельсия и по абсолютной шкале?

Физика

Почему абсолютная шкала температур наиболее точная среди всех? какова связь меж??у температурами по шкале Цельсия и по абсолютной шкале?

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