Для класса купили тетради на 144 рубля по цене 12 руб./тет,, и такое же количество блокнотов на 384 рубля .найдите цену блокнота

Математика
Для класса купили тетради на 144 рубля по цене 12 руб./тет,, и такое же количество блокнотов на 384 рубля .найдите цену блокнота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 144:12 =12 тетрадей купили 2 )384:12 =32
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