Для класса купили тетради на 144 рубля по цене 12 руб./тет,, и такое же количество блокнотов на 384 рубля .найдите цену блокнота

Математика

Для класса купили тетради на 144 рубля по цене 12 руб./тет,, и такое же количество блокнотов на 384 рубля .найдите цену блокнота

Автор: Гость