Как найти корень и окончание в слове? Ответьте пожалуйста! Вопрос 3 - ти классниц??

Гость: Гость:

Чтобы найти корень попытайся найти однокоренные слова, к примеру: сделать- делаешь, дела, смотришь что дел повторяется, значит это и есть корень, только а не относится, это уже окончание. Ну, а чтобы найти окончание нужно просто их знать. Со временем все поймешь)