Как найти корень и окончание в слове? Ответьте пожалуйста! Вопрос 3 - ти классниц??

Русский язык
Как найти корень и окончание в слове? Ответьте пожалуйста! Вопрос 3 - ти классниц??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти корень попытайся найти однокоренные слова, к примеру: сделать- делаешь, дела, смотришь что дел повторяется, значит это и есть корень, только а не относится, это уже окончание. Ну, а чтобы найти окончание нужно просто их знать. Со временем все поймешь)
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