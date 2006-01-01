Помогите пожалуйста очень срочно Алгебра,7 класс,придумать задачу со средним арифметическим!
Алгебра
Помогите пожалуйста очень срочно Алгебра,7 класс,придумать задачу со средним арифметическим!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы за первый час прошли 2 км всего пути. За второй на 1 больше, а за третий на 0,5 больше чем за второй.Найдите среднюю скорость с которой шли туристы на протяжении всего пути. Пояснение :т.е. надо сначала найти весь путь который прошли туристы, а потом определить их скорость
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