Помогите пожалуйста очень срочно Алгебра,7 класс,придумать задачу со средним арифметическим!

Гость: Гость:

Туристы за первый час прошли 2 км всего пути. За второй на 1 больше, а за третий на 0,5 больше чем за второй.Найдите среднюю скорость с которой шли туристы на протяжении всего пути. Пояснение :т.е. надо сначала найти весь путь который прошли туристы, а потом определить их скорость