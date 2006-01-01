Помогите пожалуйста очень срочно Алгебра,7 класс,придумать задачу со средним арифметическим!

Алгебра
Помогите пожалуйста очень срочно Алгебра,7 класс,придумать задачу со средним арифметическим!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы за первый час прошли 2 км  всего пути. За второй на 1 больше, а за третий на 0,5 больше чем за второй.Найдите среднюю скорость с которой шли туристы на протяжении всего пути. Пояснение :т.е. надо сначала найти весь путь который прошли туристы, а потом определить их скорость
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Научит(?)ся прав...льно пр...пинания пом...гает ... разбор прдлеж...ния ВСТАВЬТЕ БУКВЫ ПЛИЗ!!!
Ответить
История
Помогите пожалуйста Соловецкое восстание 1) причины 2) участники и их цели 3) основные события 4) итоги
Ответить
Математика
(1905x690-2006x607+39872)делить 402-284 помогите решить пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Определите,какие пары слов являются синонимами,а какие-антонимами.Запишите антонимы в составе словосочетаний. Горячий-жаркий,Горячий-холодный.Гром...
Ответить
Математика
96см сымынан қыры неше сантиметр кубтың макетін жасауға болады?????????
Ответить