Определите какие пары слов являются синонимами, а какие антонимами. Запишите антонимы в составе словосочетаний. упр. 244
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Определите какие пары слов являются синонимами, а какие антонимами. Запишите антонимы в составе словосочетаний. упр. 244
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы: Горячий-жаркий, Громадный-большой,молчаливый безгласный,труд-работа,смеяться-хохотать. Антонимы: Горячий-холодный, громадный-маленький,разговорчивый-молчаливый,труд-безделье,рыдать-смеяться.
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