Сказка о приставках По русскаму

Русский язык
Сказка о приставках По русскаму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка это часть речи которая меняется так же как окончание
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