Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число

Математика

Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число

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