Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число
Математика
Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13×17×5=1105см простым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Прочитай начало сказки и продолжи ее.используй в своем рассказеслова с суффиксам?? ее ик.денечек был замечательный