Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число

Математика
Математика 5 класса длина прямаугольника равна 13см ширина7см высота 5см какова объём прямаугольника параллелепипеда? числом выражается объём паралепипида простым или составным? сколько делителей имеет это число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13×17×5=1105см простым
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Буквы ч и щ могут обозначать как мягкие так и твердые звуки
Ответить
Русский язык
15 словосочетаний с чередующимися корнями
Ответить
Русский язык
Прочитай начало сказки и продолжи ее.используй в своем рассказеслова с суффиксам?? ее ик.денечек был замечательный
Ответить
Физика
При полном сгорании кирасина выделилась 92МДж энергии какая масса киросина сгорела
Ответить
Литература
Придумайте 4 вопроса к сказке А.С.Пушкина ,,Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях". Заранее спасибо:3
Ответить